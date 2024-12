So will Investment Punk Hörhan Opernball rocken

Hörhan kündigt Ballabend mit „Spezial-Gast“ an

Nicht zum ersten Mal! „Ich war bereits einmal in jungen Jahren beim Wiener Opernball. Damals war ich nur als Gast dabei. Auch war ich bereits einmal in New York bei einem Ball, allerdings ist das fast nicht vergleichbar. Denn bei unserem Staatsball sprechen wir ja von einer echten Institution, bei der ich 2025 gerne mit dabei bin. Vor allem als überzeugter Österreicher und Europäer bin ich da mit Herz und Seele nächstes Jahr an Bord.“ Auch verrät er der „Krone“, warum er dort sein wird: „Ich werde gemeinsam mit Freunden den Ballabend verbringen. Zusätzlich verlose ich über meine Social-Media-Plattformen (Anm.: www.punk-live.com/opernball) eine Karte für einen Fan, der mich auf den Opernball dann begleiten darf. Und wer weiß, vielleicht lade ich auch noch einen Spezial-Gast ein. . .“