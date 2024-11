Designerin Michel Mayer verrät Opernball-Trends

Bekannt und beliebt ist sie dabei vor allem bei Society-Damen, die für große Auftritte weder Kosten noch Mühen scheuen. So etwa auch Steirereck-Chefin Birgit Reitbauer, ihrerseits im Komitee des Opernballs – sie wurde bereits in den letzten beiden Jahren von Mayer für die Nacht der Nächte ausgestattet. „2025 ist relativ viel Helles dabei, viele Champagner-Töne, helles Grau und Silber. Graubraun haben wir das erste Mal dabei und viel Dunkelbraun ... Auch das elegant Hochgeschlossene ist wieder beliebt, nicht so ausladend direkt wie das früher üblich war“, erzählte sie im Interview in ihrem Pop-up-Store, wo sie ihre letzte Zusammenarbeit mit dem Porzellanhersteller Feinedinge präsentierte.