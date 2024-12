Spanische Grippe: Wer war „Patient Null“?

Loring Miner sandte einen Bericht an den Public Health Service, die zuständige Behörde im US-Gesundheitsministerium. Experten, um diesen eigenartig schnellen Verlauf der Grippewelle in Kansas zu untersuchen, wurden jedoch nicht geschickt. Die US-Regierung hatte angesichts zwei Millionen mobilisierter Soldaten und der Gefahren, die ihnen auf Europas Schlachtfeldern drohten, andere Sorgen als eine Handvoll bedauerlicher Grippeopfer. Außerdem schien sich das Problem glücklicherweise von selbst zu lösen: Innerhalb eines Monats ebbte diese Grippewelle in Fort Riley ab. Die Todesrate sank dramatisch, ebenso die Zahl der Neuerkrankungen. Der böse Spuk war vorbei, so dachte man.