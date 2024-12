24-Jähriger feuert Schuss beim Waffenputzen ab

Eine unabsichtliche Schussabgabe beim Putzen einer Faustfeuerwaffe in einer Wohnung hat am Donnerstagabend in einem Mehrparteienhaus im Salzburger Stadtteil Schallmoos einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Das Missgeschick ist einem 24-Jährigen passiert. Ein Ohrenzeuge hatte die Einsatzkräfte alarmiert. „Verletzt wurde niemand“, bestätigte Hans Wolfgruber, Sprecher der Landespolizeidirektion Salzburg, gegenüber „APA“.