Immer noch 6,8 Mrd. Schilling nicht umgetauscht

Insgesamt wurden heuer 18,4 Mio. Schilling in 1,3 Mio. Euro getauscht, teilte die Nationalbank mit. Von der Schilling-Milliardensumme entfallen drei Milliarden auf Banknoten und 3,8 Mrd. Schilling auf Münzen, ging aus den Angaben der Nationalbank (OeNB) weiters hervor. Gefunden werden am meisten „Blaue“ (Schilling-1000er), „Mozarts“ (5000er) und Co in schon lange nicht getragenen Kleidungsstücken, in Büchern zwischen den Seiten und oft auch in so manchen Verstecken auf dem Dachboden oder im Keller im Zuge von Hausräumungen.