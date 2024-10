Weltspartag startete mit Schilling für Neugeborene

Wussten Sie, dass die Idee des Weltspartages aus Italien kam? Oder dass im ersten Jahr, an dem der Tag gefeiert wurde, jedes Neugeborene ein Sparbachbuch mit einem Schilling bekam? In Groß Siegharts, dem heutigen Heimat des 1. Österreichischen Sparkassenmuseums, waren es sogar zwei. Dort lädt man nun zu einer Spezialführung am 18. Oktober.