Stinkelpinkel, Furzball und die Fußballacademy

Abenteuer von Stinkelpinkel

In unserem ABC-Lesevideo dreht sich alles um ein ganz besonderes Spiel in der Waldarena. Fußball bedeutet Spaß, Tore schießen und Jubeln! Das alles findet Stinkelpinkel furchtbar! Er spielt viel lieber Furzball! Seine Tierfreunde beschließen also, mit dem kleinen Stinkelpinkel in der Waldarena ein Furzballturnier zu starten. Bei diesem besonderen Match darf so richtig gebuht und ja kein Tor geschossen werden.