Trotz Comeback: Plant Real den Alaba-Verkauf?

Will Real Madrid ÖFB-Legionär David Alaba im Sommer verkaufen? Dieses Gerücht kommt ausgerechnet jetzt auf, wo das Comeback des Österreichers bevorsteht. Doch bei den „Königlichen“ blickt man sorgenvoll auf die Verletzungsanfälligkeit in der Innenverteidigung – und will deshalb wohl im Sommer reagieren.