Kleine Hexe fliegt zu Weihnachten nach Friesach

„Hokus Pokus Fidibus – mit der Hexerei ist Schluss“, zaubert die kleine Hexe und mit einem Mal ist der ganze Spuk vorbei. Doch von vorne: Die 127-jährige Hexe hat den sehnlichsten Wunsch, in der Walpurgisnacht mit den anderen Schreckschrauben am Blocksberg zu tanzen. Doch Oberhexe, Rumpelpumpel, Knusperhexe und Co. sind sich eins: Die kleine Hexe muss zuerst beweisen, dass sie eine gute Hexe ist – doch was macht eine „gute“ Hexe aus? Mithilfe des Raben Abraxas beschließt sie das Hexenbuch aus und inwendig zu lernen, um im kommenden Jahr gute Hexereien zu zaubern.