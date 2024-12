Achte Pleite in Folge für Pöltls Toronto Raptors

Für die Toronto Raptors hat es in der National Basketball Association (NBA) auch am Montag (Ortszeit) nichts zu holen gegeben. Mit einem 125:139 bei den New York Knicks setzte es die achte Niederlage in Folge, gleichzeitig die 23. im 30. Saisonspiel. Der Wiener Jakob Pöltl musste wegen einer Leistenzerrung weiterhin pausieren.