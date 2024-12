Sympathien dürfen (k)eine Rolle spielen

Lara Vadlau ist nach ihrem historischen Olympiasieg so jemand. Dass sie sich nicht immer wie ein Vorbild benimmt, bewies die sonst so reflektierte Segel-Goldene leider, als sie heuer bekanntlich ein Video auf ihrer Instagram-Seite postete, in welchem eine Frau in einem Porsche mit 252 km/h über die A2 brettert. . .