Botschaft in Wohnhaus versetzt Bewohner in Angst

Seit der Parlamentswahl in Georgien geht es im Land am Kaukasus besonders heiß her. Das Pro-EU- und Pro-Russland-Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der lange Atem des Konflikts reicht bis nach Wien und macht Bewohnern am Rudolfsplatz in der Innenstadt Angst. Denn die Georgische Botschaft sowie das Konsulat sind hier in einem „normalen“ Wohnhaus untergebracht.