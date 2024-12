Österreicher nach tödlicher Jetski-Fahrt in Haft

Unfallspuren auf Jetski überführten Fahrer

Die Wendung kam, als Zeugenaussagen auf den österreichischen Touristen hinwiesen. Auch Aufnahmen von Überwachungskameras lieferten Hinweise: Ermittler entdeckten, dass Fahrzeuge der Firma Chao Mai in den Vorfall verwickelt waren, die drei Jetskis vermietet hatte. Einer der Jetskis wies Kratzer und Lackschäden an der Vorderseite auf. Der Fahrer wurde als ein 25-jähriger Österreicher identifiziert, der in lokalen Medien als „Herr David“ bezeichnet wird.