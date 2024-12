Diese Beschwerden blockieren unsere Notaufnahmen

„30 bis 40 Prozent der Patienten, die speziell an den Feiertagen in unseren Ambulanzen sitzen, haben dort nichts verloren. In den vergangenen zehn Jahren ist es auffällig, dass immer mehr jüngere Menschen zu uns kommen, die zuerst auf Google ihre Symptome eingegeben und dann als ersten Treffer die schlechtest mögliche Diagnose gelesen haben“, sagt Primar Matthias Kölbl, Leiter der Notfallambulanz Ordensklinikum Linz Elisabethinen.