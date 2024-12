Urteil ist „wichtiges Signal für Gewaltbetroffene“

Gisèle Pelicot sei „zur Figur der Gewalt gegen Frauen geworden“, schrieb Frankreichs Premierminister François Bayrou am Donnerstagabend auf der Plattform X. Der Kampf verpflichte „uns alle“ und müsse fortgesetzt werden. Auch aus Österreich kamen bereits die ersten Reaktionen auf das Urteil aus Avignon von politischer Seite. Es sei ein „wichtiges Signal an alle von Gewalt betroffenen Frauen“, sagte SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner am Donnerstag in einer Aussendung. „Gisèle Pelicot hat mit ihrem großen Mut, diesen Prozess öffentlich zu machen, gezeigt, dass es sich lohnt, Täter vor Gericht zu bringen. Die Scham liegt bei den Tätern und nicht bei den Frauen, die jahrelang missbraucht und vergewaltigt werden.“