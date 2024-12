Rätsel um Treibstoff-Schwund in Landestankstelle

Das Land Tirol unterhält sechs Tankstellen, in denen der Landesfuhrpark etwas günstiger als an der normalen Zapfsäule betankt werden kann. Die Einrichtungen in Innsbruck, Zams, Reutte, Zell am Ziller, St. Johann und Lienz erfüllen aber auch einen wichtigen Zweck im Katastrophenfall, wenn Einsatzfahrzeuge selbst bei einem landesweiten Stromausfall sicher versorgt werden können.