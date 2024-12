Heer und Polizei leisten Großes im Grenzeinsatz

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Innenminister Gerhard Karner und Landtagspräsident Robert Hergovich folgten Mittwoch am späten Nachmittag der offiziellen Einladung von Militärkommandant Brigadier Gernot Gasser zur vorweihnachtlichen Feier in der Martinkaserne in Eisenstadt. Im Mittelpunkt standen 280 Soldaten und 250 Polizisten, die jeden Tag im Einsatz gegen illegale Migration sind.