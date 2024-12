Weiße Weihnacht? An diesen Orten gibt es Hoffnung

Eine Auswertung der GeoSphere Austria zeigt, dass die Weihnachtstage in Österreich in den letzten Jahrzehnten um durchschnittlich ein bis zwei Grad wärmer geworden sind und die Chance auf weiße Weihnachten in den tiefen Lagen deutlich gesunken ist. In den vergangenen 10 Jahren gab es nur noch in Innsbruck und Klagenfurt jeweils einmal weiße Weihnachten, zuletzt in Klagenfurt im Jahre 2021.