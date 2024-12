Jessica Simpson bringt Fans mit neuem Foto in Rage

“Ich kann es nicht erwarten, bis ihr den Soundtrack meiner Seele zu hören bekommt“, so Simpson an ihre Fans gerichtet. Die jedoch haben nur Augen für ihren ungewohnten sexy Look und ihre wohl durch Schönheit-OPs stark veränderten Gesichtszüge. „Ist das Ivanka, Paris Hilton oder eine Kardashian? Stopp diesen Unsinn“, postet eine Userin.