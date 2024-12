St. Pölten beendet Champions League ohne Punkt

Frauen-Serienmeister SKN St. Pölten hat die Champions-League-Saison punktlos beendet. Die Niederösterreicherinnen verloren am Mittwochabend mit einem Heim-1:2 gegen Hammarby auch ihr sechstes Gruppe-D-Spiel und blieben damit bei ihrer dritten Teilnahme an der Gruppenphase der „Königsklasse“ in Folge erstmals ohne Zählbarem.