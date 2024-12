Toni Kroos zieht sich aus Öffentlichkeit zurück

„Ich war dauerpräsent“

Die Begründung für den Rückzug: „Es war ein sehr, sehr volles, besonderes Jahr. Es war aber natürlich auch so, dass ich über einen sehr, sehr langen Zeitraum öffentlich besonders präsent bin. Wer mich in meinen Grundeinstellungen kennt, der weiß, dass das eigentlich nie von mir so gesucht ist. Egal, was man sagt: Es wird präsent und breit aufgenommen, was auch in Ordnung ist. Das ist halt so. Ich bin seit Februar in der Öffentlichkeit für mich gefühlt dauerpräsent. Es ist grundsätzlich ein ganz tolles Zeichen, aber da möchte ich einfach für mich mal eine Zeit raus.“