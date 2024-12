Auf einen Kinderpunsch mit Kärntens „Alpenbarbie“

Mitten im Promo-Stress für ihr am 10. Jänner erscheinendes Album „Alpenbarbie“ kommt Melissa Naschenweng das Treffen mit der „Krone“ am Christkindlmarkt in Klagenfurt sichtlich gelegen. Während dem Posieren für idyllische Weihnachtsfotos schlägt die Sängerin bei den Verkaufsständen zu. „Ich muss die Gelegenheit nutzen – die Adventzeit ist für mich heuer weniger ruhig“, so die Lesachtalerin.