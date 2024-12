Ermittlungen gegen ÖOC-Manager Mennel eingestellt

Im Fokus stand Crowdfunding-Plattform

Im Zentrum der Anzeige stand die vor mehreren Jahren gegründete Crowdfunding-Plattform „I believe in you“. Bilanzverluste der Plattform sollen mit Vereinsvermögen des ÖOC abgedeckt worden sein. Die ÖOC-Mitglieder sollen dadurch um 416.000 Euro geschädigt worden sein. Was sich nun als unrichtig herausgestellt hat.