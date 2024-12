Säumel erhält Vertrauen ++ Eisbullen um Halbfinale

Sturm Graz und Jürgen Säumel gehen in eine gemeinsame Zukunft, Jakob Pöltl verletzt sich bei der fünften Raptors-Niederlage in Serie und Red Bull Salzburg steht vor dem möglichen Halbfinal-Einzug in der Champions Hockey League – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 17. Dezember.