Zwei Schwestern backten diesen Advent 67 Kilo Keks

Am schwierigsten sind die Sissi- und Franz-Kekse, die bestehen aus Schichten aus Marmelade, Nugat, Marzipan, oben und unten Keks und werden außen verziert und mit Blattgold belegt“, sagt Petra Brunner (52) aus Sonnberg im Mühlkreis. Seit 20 Jahren pflegt sie mit ihrer Schwester Elfi Seigmann (58) aus Salzburg einen besonders schönen Brauch. Ab 16. November backen sie eine Woche lang gemeinsam Kekse. Was mit zehn bis 15 Sorten begann, hat sich in zwei Jahrzehnten zu einer echten „Kekserlmania“ gesteigert.