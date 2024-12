Jürgen Säumel bleibt Cheftrainer von Sturm Graz

„Jürgen Säumel hat die Mannschaft in einer für den gesamten Klub herausfordernden Phase übernommen und konnte mit viel Einsatz und Leidenschaft die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen, sowie die ersten Punkte in der Champions League holen. Nach dem letzten Spiel haben wir die Situation genauestens analysiert und sind zum Entschluss gekommen, dass wir mit Jürgen als Cheftrainer den eingeschlagenen Weg am besten weiterführen können“, sagte Michael Parensen, Sturms Geschäftsführer Sport, in einer Mitteilung.