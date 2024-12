In diesem Café bei Yoga mit Katzen entspannen

Unterrichtet wird die Stunde immer sonntags um 11 Uhr von Yogalehrerin Olivia Pinna. „Sonntags deshalb, weil mein Lokal geschlossen hat, die Leute so keinen Stress und die meisten so und so einen freien Tag haben. Da wirkt Yoga dann noch einmal mehr“, so Katzencafé-Betreiberin Verena Kulterer, die seit 2015 ihr in Kärnten wohl einzigartiges Lokal betreibt.