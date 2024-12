Sie trainiert nicht nur Hund, auch Herrchen!

Alltagsorientiert und maßgeschneidert an den Kunden angepasst. So beschreibt Miriam Legner ihr Hundetrainings-Angebot. „Was auch immer für meine Kunden am wichtigsten ist, wird im Training bearbeitet“, erklärt die 33-jährige Klagenfurterin, die selbst einen Hund besitzt. Was ihr Training ausmacht? „Ich trainiere mit den Vierbeinern an unterschiedlichen Orten, direkt an den Hund angepasst.“