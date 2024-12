Max: Russell? „Haben nach Abu Dhabi kurz geredet“

Der vierfache Formel-1-Weltmeister sieht sich in der kommenden Saison in der Außenseiterrolle. „Wir werden nicht die Favoriten sein“, sagte der niederländische Red-Bull-Pilot am Montag im Sport & Talk aus dem Hangar-7 bei ServusTV. „Wir müssen schon noch viele Sachen ändern, um wieder die Nummer eins zu sein. Aber das ist okay und vielleicht manchmal auch gut, am Anfang der Saison nicht der Favorit zu sein.“