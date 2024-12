Zahl der Alkolenker im Ländle leicht rückläufig

Bis jetzt wurden in der Vorweihnachtszeit bei fünf Einsätzen in allen vier Bezirken insgesamt 15 alkoholisierte und 17 durch Drogen beeinträchtigte Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen. Ein konkreter Vergleich mit 2023 ist zurzeit noch nicht möglich, die Zahlen dürften aber in etwa den Vorjahreswerten entsprechen.