War CNN-Bericht über syrischen Häftling ein Fake?

Diese Aufnahmen des US-Senders CNN haben für internationales Aufsehen gesorgt. Während eines Lokalaugenscheins in einem verlassenen Geheimgefängnis in Syrien stieß eine Reporterin auf einen in eine Decke gehüllten Mann, der behauptete, seit drei Monaten in Isolationshaft und seit Tagen ohne Verpflegung eingesperrt gewesen zu sein. Nun ermittelt CNN wegen zahlreicher Vorwürfe, der Bericht könnte falsch sein.