F1-Experte skeptisch: „Ich halte das für Wahnsinn“

„Wenn Ferrari Lewis als den Gott sieht, der das Team aus all seinen Problemen herausholt, dann halte ich das für Wahnsinn.“ Dass Lewis Hamilton in der Saison 2025 für Ferrari an den Start gehen wird, sorgt noch einige Monate nach Bekanntwerden des Deals für reichlich Gesprächsstoff in der Formel 1. Motorsport-Experte Gary Anderson hat im Podcast „Formula for Success“ seine Bedenken ...