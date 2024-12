Israels Luftwaffe griff wieder Ziele in Syrien an

Zum ersten Freitagsgebet seit dem Sturz kamen in mehreren syrischen Städten Tausende Menschen zusammen, um in den Straßen zu feiern. In Damaskus traf sich die Menge an der berühmten Umayyaden-Moschee. Viele schwenkten die Fahne der syrischen Demokratiebewegung von 2011, die nun von der Übergangsregierung übernommen wurde.