Wolff, Marko und Wurz warnen: „Es geht nicht mehr“

Von mehr Renn-Action verspricht sich die Formel 1 mehr Geld, allerdings auf Kosten der Teams, die unter den etlichen Flügen und verschiedenen Zeitzonen leiden. Vor allem der Triple-Header zu Saisonende (Las Vegas, Katar und Abu Dhabi) hätte den Mitarbeitern ihre Grenzen aufgezeigt. „Las Vegas ist brutal. Du siehst das Tageslicht nur ganz wenige Stunden, legst dich ins Bett, weißt nicht, ob du essen sollst oder nicht. Dann wachst du zu Mittag auf, oder ganz in der Früh, da waren wir alle unterschiedlich. Und das nimmt dich vom Rhythmus so mit, dass du dich davon kaum erholen kannst“, erinnerte sich etwa Mercedes-Teamchef Wolff am Sonntag im ORF.