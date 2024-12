Verstappen: Erst die Strafe, dann das Vergnügen

Red-Bull-Teamchef Chris Horner und seine Frau Geri Halliwell waren nach Ruanda mitgereist, auch Max Verstappens schwangere Herz-Dame Kelly Piquet flog hin. Um bei der Übergabe der Trophäe an den vierfachen Formel-1-Weltmeister im Rahmen der FIA-Gala in Kigali dabei zu sein. Sergio Pérez, im Vorjahr bei der Ehrung in Baku noch mit von der Partie, hatte dort diesmal nichts verloren. Er hat Red Bull Racing die Konstrukteurs-WM gekostet, eigentlich sollte diese Woche ja noch seine Zukunft bzw. sein Abschied verlautbart werden.