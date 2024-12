Wieder über 1000 Aktive: Von Corona-Schock erholt!

Erfolge in der Akademie

„Schön, dass die bei uns dabei sind“, sagt Ladberg. Gilt auch für die 2. Landesliga, die mit Amstetten II, Fire on Ice Wels, Trauns Puckjägern und den Voralpenkings Vöcklabruck nur vier Klubs umfasst, womit es auch hier viele brisante Derbys gibt. Während im Nachwuchs die AKA U20 als Meister und Leader Freude macht, gibt’s bei den Damen mit DEBL-Schlusslicht Ice Cats in OÖ nur einen Klub im Ligabetrieb. Sorgen bereitet anderes: „Dass es in Ried kein Eis mehr gibt, ist ein Drama!“ Ladbergs Wunsch ans Christkind: „Dass die Gemeinden die Zeiten der offenen Eisflächen zumindest beibehalten!“