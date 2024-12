Wirtschaftskammer: „Mit Märchen muss Schluss sein“

Weniger „Bremsklötze“ und mehr Miteinander fordert Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth von der Politik. Denn gerade in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage brauche es zusätzliche Anreize, damit Menschen Geld ausgeben und Unternehmen investieren. „Nur so kurbeln wir die Wirtschaft an. Sie jetzt zusätzlich zu belasten, ist der völlig falsche Weg“, meint Wirth. Er drängt auf eine Senkung der Lohnnebenkosten. Denn die Steuern auf Arbeit seien in Österreich ähnlich hoch wie auf Zigaretten und Schnaps. Eine Senkung hingegen bringe Arbeitgebern und Arbeitnehmern etwas.