Nur Deutsche noch besser als Tschofenig und Hörl

Der zweite ÖSV-Erfolg im gesamt sechsten Super-Team-Weltcupspringen war also außer Reichweite, freilich wurde von Beginn an laufende rot-weiß-rote Podestplatzserie in diesem Format prolongiert. Das trifft auch auf die ÖSV-Führung im Nationencup zu, weitere 160 Punkte wurden auf das Konto des Teams rund um den diesmal nicht nominierten Gesamtweltcup-Titelverteidiger Stefan Kraft gutgeschrieben. Den 371 Zählern dahinter liegenden Deutschen wurden 200 Punkte hinzugezählt. Am Samstag und Sonntag folgen im Schwarzwald Einzel-Bewerbe (jeweils 16.00 Uhr).