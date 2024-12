Jäger und Sohn retteten Kleinkind (2) das Leben

Rettung über Kanaldeckel

„Ihr Vater hat sofort um Hilfe geschrien“, erzählt Kurt Koller (44). Der Jäger war mit seinem Sohn zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Wasserlauf unter dem Waldboden ist reißend und stockdunkel, doch Koller wusste, was zu tun ist: Gemeinsam mit seinem Sohn lief er zu einem versteckten Kanaldeckel eines Wartungsschachtes, hob ihn an und half Asna aus der Tiefe. Die Zweijährige überstand den Unfall dadurch beinahe unverletzt.