Wechselt Italien-Profi im Winter zum FC Bayern?

Berater dementiert Gerücht

Von den Abschiedsgedanken des 24-Jährigen dürfte auch der FC Bayern Wind bekommen und den Italiener genauer ins Visier genommen haben. Während die Gazetta schreibt, Tonali würde lieber in die Serie A zurückkehren, dementierte dessen Berater laut Transfer-Insider Fabrizio Romano wiederum etwaige Gerüchte. „Sandro will auf keinen Fall in die Serie A zurückkehren“, zitiert Romano Tonalis Agenten.