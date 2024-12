Wohntraum im Baurecht schreckt Käufer ab

Alternative in Städten zu Kauf und Miete

Gerade in Städten, wo sich die Immobilienpreis-Spirale immer noch weiter nach oben dreht, steigt der Anteil an Baurecht. „Häufig ist es die einzige Möglichkeit, noch an Grund zu kommen“, so Stephan Gröger, Geschäftsführer der Heimat Österreich, die am Dossenweg baut. Vor allem die Kirche und auch immer mehr Bauern trennen sich nur noch so von ihrem Grund und Boden.