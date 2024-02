Höhere Einkommensgrenzen für die Wohnbauförderung

Das freut die künftigen Häuslbauer und Wohnungsbesitzer in Salzburg. Die schwarz-blaue Landesregierung hat die Wohnbauförderrichtlinien angepasst. Diese treten bereits morgen, am 1. März, in Kraft. Vereinfacht gesagt wurden die Einkommensgrenzen, um förderwürdig zu sein, um rund 20 Prozent erhöht. Ein Zwei-Personen-Haushalt kann nun die Hilfsmittel beantragen wenn das Netto-Jahreseinkommen nicht über 87.120 Euro liegt. Zuvor lag die Grenze bei 70.000 Euro. Für einen Vier-Personen-Haushalt gilt ein Höchstwert von 104.544 Euro.