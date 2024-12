US-Unis warnen jetzt ausländische Studierende

US-Hochschulen legen einem Bericht der „New York Times“ zufolge ausländischen Studierenden nahe, von ihrer Winterpause besser vor Donald Trumps Amtsantritt in die USA zurückzukehren. Trump wird am 20. Jänner als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte er die Einreisebestimmungen für Menschen aus mehreren überwiegend muslimischen Ländern drastisch verschärft.