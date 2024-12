Wir streiten und weinen deutlich mehr pro Jahr

An durchschnittlich 55,3 Tagen haben die Menschen in Österreich im zu Ende gehenden Jahr „großen Stress“ verspürt, 20,3 Mal haben sie geweint und 17,8 Mal gestritten. Das geht aus den Angaben von 1000 Personen hervor, die für das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent 2024 Revue passieren ließen. Demnach flossen heuer deutlich mehr Tränen und flogen mehr Fetzen als 2020 und 2017, und der Stresslevel stieg im Vergleich zu 2020 stark an (2020: 42,6 Tage).