Frisches Adventerlebnis vor Schloss Schönbrunn

Zu einem etwas anderen Adventerlebnis lädt Samsung am kommenden Wochenende in Wien ein. Am 13. und 14. Dezember macht die Bells & Beats Roadshow am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn Halt. Ganz ohne Klischees, Chor und Kerzenschein, dafür mit einer frischen Mischung aus Musik, interaktiven Erlebnissen, innovativer Technologie und Geschenken wird dabei auch gemeinsam Gutes für „Licht ins Dunkel“ getan.