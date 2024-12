Aufstieg! Sturm folgt Salzburg in die K.o.-Phase

Die Steirer trennten sich am Mittwoch im U19-Pendant zur Champions League von OSC Lille mit 1:1 und holten damit im sechsten und letzten Spiel der Ligaphase den neunten Punkt. In der Tabelle lag das Team von Trainer Thomas Hösele vorerst auf Rang 16, ein Rückfall außerhalb der Top 22, die am Sechzehntelfinale teilnehmen, war nicht mehr möglich.