Kurzbahn-WM: Gigler und Reitshammer im Semifinale!

Am zweiten Tag der Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer haben die ersten österreichischen Athleten den Aufstieg ins Semifinale geschafft. Heiko Gigler schwamm am Mittwoch in Budapest über 100 m Kraul in 46,45 Sekunden einen neuen österreichischen Rekord und kam als Vorlauf-Achter weiter. Bernhard Reitshammer stieg über 100 m Brust in 57,34 als 15. auf. Um den Finaleinzug geht es in Kraul (17:58 Uhr) und Brust (18:24) noch am Mittwochabend.