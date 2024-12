Amalgam-Alternativen bleiben Kassenleistung

Auf Bundesebene gibt es bisher keine Einigung zwischen Zahnärztekammer und ÖGK. Ab 1. Jänner tritt EU-weit ein Amalgamverbot in Kraft. Während die ÖGK Alkasit als Amalgam-Alternative bevorzugt, will die Zahnärztekammer nur den materialtechnisch unterlegenen Glasionomerzement als für die Patienten gratis akzeptieren. Sollten sich Zahnärztekammer und ÖGK auf Bundesebene doch noch einig werden, würden die neuen Tarife in das Vorarlberger Abrechnungsübereinkommen übernommen, sagte Brunner.