Wichtiger Rossi-Treffer bei Wild-Sieg gegen Utah

Utah ging im 1. Drittel durch Kevin Stenlund (14.) in Führung. Marat Khusnutdinov (35.) und Kirill Kaprizov (36.) drehten das Spiel im 2. Drittel aber innerhalb weniger Sekunden zugunsten von Minnesota. Im 3. Drittel ging es Schlag auf Schlag. Utah gelang durch Clayton Keller (45.) der Ausgleich im Powerplay, was aber Minnesota nicht unbeantwortet ließ: Marcus Johansson (46.) sorgte weniger als eine Minute danach für die erneute Führung der Wild. Clayton Keller (50.) stellte durch ein weiteres Powerplay-Tor abermals den Ausgleich für Utah her. Wenig später brachte Juuso Valimaki (52.) Utah in Führung.