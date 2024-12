Motorenlieferant für Cadillac ab 2026 steht fest

Cadillac wird ab 2026 mit Antrieben von Ferrari an den Start gehen. „Ferrari kündigt heute eine mehrjährige Vereinbarung mit Andretti Formula Racing LLC an, die ab 2026 gilt und die Lieferung von Triebwerken und Getrieben an das von TWG Global und General Motors geführte Rennteam vorsieht“, heißt es in einer Erklärung von Ferrari.